Son dakika haber... Tekirdağ'da bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü öldü
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Son dakika haber... Tekirdağ'da bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü öldü

Son dakika haber... Tekirdağ'da bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin duvarına çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karacagür Mahallesi'nde Doğan Zincirkıran'ın kullandığı 39 TM 260 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek bir evin duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zincirkıran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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