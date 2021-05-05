Son dakika haber: Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi tutuklandı
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Son dakika haber: Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da bıçakla öldürülen kişinin oğlu ve eşi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kişi ile annesi tutuklandı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşadığı babası Nazım K'yi (49) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan G.K. ile annesi M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

G.K. ile babası Nazım K. arasında dün evde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla ağır yaralanan Nazım K. hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ile oğlunu gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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