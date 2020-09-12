Son dakika haber: Tekirdağ'da 41 zabıta evlerinde karantinaya alındı
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Son dakika haber: Tekirdağ'da 41 zabıta evlerinde karantinaya alındı

Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir zabıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitifi çıkması üzerine, bu kişiyle temaslı 41 zabıta karantinaya alındı.

Son dakika haber: Tekirdağ'da 41 zabıta evlerinde karantinaya alındı
12.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:38

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir zabıtanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitifi çıkması üzerine, bu kişiyle temaslı 41 zabıta karantinaya alındı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğünde Kovid-19 testi pozitif çıkan bir personelin tedavi altına alındığını belirtti.

Bu kişiyle temaslı 41 zabıta personelinin tedbirli amaçlı 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağını bildiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızda şimdilik bir sorun yok ama yarın neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimiyle temizlik, maske ve mesafeye çok dikkat etmeliyiz. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya özen göstersinler. Tekirdağ ve Süleymanpaşa bugüne kadar salgına karşı çok başarılı bir sınav verdi. Yine de bu durum yarın ne olacağının göstergesi değil. Bu yüzden en ufak bir gevşeme göstermemeliyiz."

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Kaynak: AA

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