Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 ayrı alanda korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 ayrı alanda korkutan yangın

Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 ayrı alanda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 ayrı alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk ve ağaçlık alanlarda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

İlk yangın Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi mevkiinde deniz yamacındaki ağaçlık alanda meydana geldi. İlk etapta otluk alanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alana gelen itfaiye ekipleri, otluk alandan ağaçlık alana da sıçrayan yangını söndürmek için yoğun söndürme çalışması başlattı. Yangına Süleymanpaşa Belediyesinin su tankerleri de müdahale ederken, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yangın alanında gelerek söndürme çalışmalarını inceledi.

Buradaki yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınırken, bir yangın ihbarı da ilçede bulunan Baykallar mevki deniz yamacındaki otluk alanda da çıktı. İhbarı değerlendiren itfaiye ekipleri o bölgedeki yangını da söndürmek için kısa sürede alana gitti.

Yanan otluk alana gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları söndürme çalışması ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri de alana gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Her iki yangın kontrol altına alınırken, yangınların çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Devrilen traktörün altında kalan gencin cesedi 15 saat sonra bulundu
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek İrem Derici Davut Güloğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 ayrı alanda korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:14:28. #1.15#

title