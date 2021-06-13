Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.C. hakimiyetindeki Flash marka 59 DR 761 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen araç, o sırada karşıdan gelen A.A. hakimiyetindeki 35 AUA 586 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışarak trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 59 DR 761 plakalı araçta yolcu olarak bulunup kazanın etkisiyle yaralanan H.C., R.C., Y.E. ve M.K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Kalp masajı ile hayata döndürülen H.C., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Halil Dağ/ İHA)

Son dakika haber: Tekirdağ'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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