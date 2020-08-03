Son dakika haber: Tekirdağ'a akın eden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
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Son dakika haber: Tekirdağ'a akın eden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Gelen son dakika haberlerine göre KURBAN Bayramı tatili için Tekirdağ, Çanakkale ve bölgedeki adaları tercih edenlerin dönüşe başlamasıyla yollarda yoğunluk oluştu.

Son dakika haber: Tekirdağ'a akın eden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
03.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:54

KURBAN Bayramı tatili için Tekirdağ, Çanakkale ve bölgedeki adaları tercih edenlerin dönüşe başlamasıyla yollarda yoğunluk oluştu. Bayramın son gününde tatilciler yine deniz kıyılarına akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Trakya'daki sahillerde tatilciler yoğunluk oluşturdu. Özellikle Tekirdağ ve Çanakkale sahillerinde, tatilin son gününü denizde geçirmek isteyenler denize akın ederken bir yandan da dönüş yolculuğu telaşı başladı. Bayram tatili nedeniyle normal süreçte 5 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ'a bağlı Kumbağ Mahallesi'nde nüfus 150 bini gördü. Nüfus ve araç trafiğinin artması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yoğun önlemler alındı.

Jandarma kavşaklara trafiği düzenlemek için uygulama yaparken, yol boyunca da trafik akışı sürekli kontrol edildi. Ayrıca ekipler, sahil bölgesinde de boğulma olaylarına karşı anonslar yaptı. Yapılan anonslarla vatandaşlar maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Trafik yoğunluğunu önlemek için, Şarköy yönüne giden ve gelen araçlar Yeniköy, Mermer, Naip  güzergahına yönlendirildi.

Dönüşe geçen tatilciler özellikle, Üniversite, Yenice, Çorlu ve Yeniçiftlik kavşaklarında yoğunluğa neden oldu.


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Kaynak: DHA

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