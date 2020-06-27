Son dakika haber... Tek istekleri dört yaşındaki kızları Hilal'in tedavisi Son dakika güncel haberi... Tek istekleri dört yaşındaki kızları Hilal'in tedavisi Bigadiç ilçesinde, Emek Mahallesinde ikamet eden Zeynep ve Ramazan Bozoğlu çifti, dört yaşındaki kızları Hilalin ayak bileğindeki anatomik bozukluğu tedavi ettirmek istiyor.

Tek istekleri dört yaşındaki kızları Hilal'in tedavisi

BALIKESİR - Bigadiç ilçesinde, Emek Mahallesinde ikamet eden Zeynep ve Ramazan Bozoğlu çifti, dört yaşındaki kızları Hilalin ayak bileğindeki anatomik bozukluğu tedavi ettirmek istiyor. Sol ayak bileğinin içe dönük olduğunu doğumdan bir yıl sonra fark ettiklerini anlatan Ramazan Bozoğlu, tedavi için Ege Üniversitesi'ne gitmesi gerektiğini, İzmir'e gidip gelecek paralarının olmadığını anlattı.

Kızlarını parasızlık yüzünden tedavi ettiremediklerini anlatan baba Ramazan Bozoğlu, geçirdiği iş kazası nedeniyle tedavi parasını denkleştiremediğini söyledi. Kaymakamlığın verdiği sosyal yardımlarla yaşamlarını sürdüklerini anlatan Bozoğlu; "Kızımı buralarda doktorlara götürdüm. Ancak, tedavi için İzmir'deki Ege Üniversitesine götürmemizi söylediler. Bende iş kazası geçirdiğim için çalışamıyorum. Bu nedenle kızımı İzmir'e götüremedim. Şu anda günü birlik hafif iş bulursam gidiyorum. Bu da yetmiyor. Ayrıca çalışamadığım için sigortam da yok. Çocuğumun tedavisi için yardım bekliyorum. Sesimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a duyurmak istiyorum" dedi. Kızının durumuna çok üzüldüğünü anlatan anne Zeynep Bozoğlu'da, "Bigadiç'teki çığlığımızı duysunlar Çocuğuma tedavi ve eşime yapabileceği bekçilik gibi hafif bir iş istiyoruz. Evimiz kira. Kiramızı ve elektrik su paramızı ödemekte zorlanıyoruz. Çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Ailelerimiz bizi sokağa attı. Eşim bana sahip çıktı, fakat ondada yoktu. Ekonomik durumumuz her ikimizin de zayıftı. Bana düğün bile yapamadı. Bir televizyon kanalı gelinliğimi aldı ve bizi evlendirdi. Allah onlardan razı olsun. Bir kızımız oldu. Şimdi dört yaşında. Yinede yüzümüz gülmedi. Ekonomik olarak gün yüzü görmedik. Şimdi bize devlet mi, yoksa hali vakti iyi bir hayırsever mi olur. Yardım bekliyoruz. Kısacası, kızıma tedavi ve eşime iş bekliyorum." dedi.

Kaynak: İHA