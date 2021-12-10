Son dakika gündem: TEHLİKELİ TAŞIMA KAMERADA - Haberler
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Son dakika gündem: TEHLİKELİ TAŞIMA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURSA'da, kapalı kasa minibüsün içi ve üstünde mobilya malzemeleri taşındı.

BURSA'da, kapalı kasa minibüsün içi ve üstünde mobilya malzemeleri taşındı. Polis, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından, sürücünün kimliğini araştırıyor.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayisi'nde bir iş yeri, mobilya malzemelerini kapalı kasa minibüsün içine ve üzerine yükledi. Bu halde trafiğe çıkan araç, çevredekileri tedirgin etti. Sürücülerden bazıları cep telefonuyla çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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