Son dakika haber | 'Tefecilik' operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 'tefecilik', 'haksız kazanç elde etme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden B.Ö. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa