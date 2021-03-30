Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga

Son dakika haberleri... Muğla'da 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda 3'üncü dalgada aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen 'Tefecilik' operasyonunda 3'üncü dalgada aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkv e Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Mart tarihinde Marmaris, Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dosya savcısının talimatı sonrası Menteşe ilçesinde aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunudğu M.T., M.A.G., S.A., N.İ., A.G. ve A.R.T. isimli 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve ikametlerinde aramaların devam etitği, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tefecilik operasyonunda 3'üncü dalga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:21:06. #1.16#
title