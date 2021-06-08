Son dakika haber: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti -Emekli asker olan baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı, baba öldü oğlu ağır yaralı Asker emeklisi baba ve asker oğlu şifa bulmak için geldikleri Tokat'ta, çöp kamyonunun altında kaldı.

Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti

-Emekli asker olan baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı, baba öldü oğlu ağır yaralı

TOKAT - Asker emeklisi baba ve asker oğlu şifa bulmak için geldikleri Tokat'ta, çöp kamyonunun altında kaldı. Baba hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; İl Jandarma Komutanlığı lojmanlarının bahçesinde meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki Tokat Belediyesine ait çöp kamyonu lojmanlardan çöp aldı. Çöp aracı lojmanlardan çıkışa hareket ettiği sırada emekli Başçavuş Ahmet Özyakar ile oğlu emekli Albay Abdulkadir Mehmet Özyakar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile oğlu çöp aracın altında kaldı. Baba Özyakar, çöp aracının üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çöp aracının ön tarafında sürüklenen oğlu ise yaralandı. Ağır yaralanan emekli albay, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'a tedavi için gelmişler

Aslen Niğdeli olan Konya'da yaşayan Ahmet Özyakar'ın tedavisi için Tokat'a geldiği öğrenildi. Oğlu ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı misafirhanesinde kaldıkları, baba ve oğlun Ballıca mağarasına gitmek için araçlarına binmeye hazırlanırken talihsiz olayın yaşandığı kaydedildi.

Son dakika haber: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti
Son dakika haber: Tedavi için geldiği Tokat'ta, kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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