Son dakika haber... TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'ndan salgın sürecinde "ikili eğitim" önerisi Açıklaması

SELÇUK, İZMİR (AA) - Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için belli bir süre ikili eğitimin uygulanması önerisinde bulundu.

TED okullarının vakıf başkanları, şirket yönetim kurulu başkanları ve kurucu temsilcileri ile her yıl yapılan değerlendirme toplantılarının 16'ncısı Edirne TED Okullarının ev sahipliğinde başladı.

Pehlivanoğlu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, 1928'de kurulan TED'in Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim alanındaki ilk STK olduğunu, 40 okulunda binlerce öğrenciye burs veren bir kurum olduğunu söyledi.

Amaçlarının Türkiye'de dokunulmadık çocuk bırakmamak olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "Bu ülkenin değerleriyle, inancıyla ve kültürüyle, Cumhuriyetin kazanımı olan değerlerle 21. yüzyılda diğer ülkelerle mücadele edecek nesiller yetiştirmek gayretindeyiz." dedi.

Pehlivanoğlu, Kovid-19 sürecinde eğitimde aksamalar yaşandığını ifade etti.

Çocukların salgından en az etkilenen grupların başında geldiğini aktaran Pehlivanoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye'de 18 yaş altı hastaneye yatma ve entübe oranı pandemi öncesinden yukarıda değil. Biz zaten bunu söylüyorduk, çocuklarda vaka sayısı artabilir, ancak altını çizerek söylüyorum kronik hastalığı yoksa okullarda temaslı bile olması doğru değil. Çünkü zaten çocuklarımızın birçoğu bunu bilerek ya da bilmeyerek geçirdiler.

Yaş grubu rakamlarına baktığınız zaman gripten daha yüksek bir risk olmadığı gözüküyor. Buradaki tek risk çocukların aileleri aşılı değilse çocuğun o virüsü taşımış olması. Biz TED olarak bir öneride de bulunduk, eğer aile tamamen aşılıysa çocuğunun temaslı kabul edilmemesini de söyledik."

Pehlivanoğlu, küçük yaş gruplarında yüz yüze eğitimin öğrencilerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

"10 yaş altına uzaktan öğretemezsiniz, uzaktan eğlendirirsiniz"

Yüz yüze eğitimin aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Pehlivanoğlu şöyle devam etti:

"Bazı kayıplar vardır ki telafi edilmez, özellikle bazı yaş gruplarında bu da 10 yaş altı gruplardır. Onu uzaktan yapmanız mümkün değildir. Zaten uzaktan eğitim olmaz, uzaktan ancak öğretim olur, bilgi aktarımı olur. Ama beyin gelişimi açısından 10 yaş altına uzaktan öğretemezsiniz, uzaktan eğlendirirsiniz. Bu yaş grubunda eğitim dünyada çok önemlidir. Yaşamda başarılı olmak için en önemli eğitim sürecidir, 10 yaş altında aldığınız eğitim süreci.

Maalesef bir nesille ilgili sıkıntıdayız şu anda, zaten sınav baskısının getirdiği, eğitim sistemimizdeki birtakım sorunlarla boğuşurken üstüne bir de bu geldi. Biz okulları kesinlikle kapatmamalıyız. Tedbirleri tabii ki alalım, gerekirse okullarda 3 ya da 6 ay ikili eğitime geçelim. Öğretmenlerimize kaynak sağlayalım, ikili eğitime geçelim. Çünkü bir daha telafi edemeyeceğimiz süreçlerden geçiyoruz."

Pehlivanoğlu, öğrencilerin eksikliklerinin tamamlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.