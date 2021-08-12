TED BAŞKANI PEHLIVANOĞLU: KAZANIM KAYIPLARINI ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKIYOR

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 'Sınıf bazlı değil, kazanım bazlı telafi yapmamız, kazanım kayıplarını ortadan kaldırmamız gerekiyor' dedi.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 'Sınıf bazlı değil, kazanım bazlı telafi yapmamız, kazanım kayıplarını ortadan kaldırmamız gerekiyor' dedi.

TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınından en çok yara alan alanların başında eğitim sürecinin geldiğini söyledi. Pehlivanoğlu, eğitim çalışanlarının yüzde 60'ının iki doz aşılanmış olduklarını, 40 yaş üzerindeki eğitim çalışanlarında da aşılanma oranının yüzde 80'lerde olduğunu kaydetti.

Bu oranının düşük bir oran olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, 'Türk Eğitim Derneği olarak en başından beri söylüyoruz; Birleşmiş Milletler bu süreç başladığında yayınladığı bir raporda, 'bir bireyin sağlığı ile bir bireyin geleceği arasındaki dengeyi kuramazsanız, bir neslin felaketine yol açarsınız' diyordu. Biz hep şunun altını çizdik; merkezi yönetim yapamazsınız. Dolayısıyla öncelikle yapmamız gereken şey, bir yönetim planlaması açıklaması gerekir. Bu süreci yerelden nasıl yöneteceğiz? Çünkü başka bir varyant gelip gelemeyeceğini bilmiyoruz. Amerikan Salgın Hastalıklar Mücadele Merkezi Kovid-19'un 6'ncı ayında renk kodlarını açıklamıştı. Ayrıca ailelerin ve öğretmenlerin kendilerini güvende hissetmesi için bilinçlendirme kampanyası yapmamız gerekir? diye konuştu.

'1 HAFTA KESİNLİKLE DERS YAPILMAMALI'

Pehlivanoğlu, pandemi nedeniyle gerçekleştirilen kısıtlamaların eğitimde de önemli kayıplara neden olduğunu anımsatarak, eğitimdeki kaybın 1 yılda geri verilemeyeceğini söyledi. Pehlivanoğlu, isteğe bağlı telafinin olmayacağını belirterek, 'Telafi eğitim bütünsel olmak mecburiyetindedir. Bugün Türkiye'deki okullar açıldığı zaman her sınıf bir birleştirilmiş sınıftır. Okullar açılır açılmaz şunu tespit etmek gerekiyor; akademik kayıpların yani 1,5 senede bu öğrencinin neyi kaybettiğini tespit etmeniz gerekiyor. Diğeri, psikososyal destek vermeniz gerekiyor. Çünkü öğretmenler, öğrenciler okuldan koptular. Zihinsel ve fiziksel kopukluğu toparlamanız gerekiyor. Eğitimin en önemli şeylerinden bir tanesi, psikososyal gelişimdir. Arkadaşınızla beraber olmanız, öğretmenizi dinlemeyi öğrenmeniz gibi bir sürü sosyal faktörü sıralayabilirim. Okullar açılır açılmaz 1 hafta kesinlikle ders yapılmamalı. İsteğe bağlı gelenler değil, bütünsel olarak psikososyal toparlanmayı ve okulla tekrar bağlarını kurmak mecburiyetindeyiz' dedi.

"MÜFREDATI SADELEŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Pehlivanoğlu, eğitim süreci başladığında öğrencilerin akademik kayıplarının ölçülmesi gerektiğini belirterek, 'Bu telafiyi sınıfı sınıf yapamayız. Eğitim bir merdivendir. Şu anda merdivenin orta basamakları yok. Biz şimdi çocuklarımızdan bu basamakları zıplayıp, yukarı gitmelerini istiyoruz. Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz; edemezsiniz. Özellikle matematik, fen bilimleri ve Türkçe'de zincir kazanımlar vardır. Bir öncekini öğrenmeden, bir sonrakini öğrenemezsiniz. Öğrenmeyeceğiniz için de başarısızlık gelecektir; okul terkler aratacaktır. Sınıf bazlı değil, kazanım bazlı telafi yapmamız gerekiyor. Bizim tavsiyemiz, birinci dönemin sonuna kadar okul sonrası ve hafta sonları devletimiz tarafından öğretmenlerimize de bir ücret vererek, telafi programlarını düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şunu sakın unutmayalım; bu evlatların başarılı olması için kazanım kayıplarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ayrıca 1 yılda 2,5 yıllık müfredatı veremezsiniz. Dolayısıyla süratle müfredatı sadeleştirmemiz gerekiyor. Zincir kazanımları çocukların kazanacağı bir müfredata dönmemiz gerekiyor' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı