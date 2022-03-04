Son dakika haber... Tebligat tuzağıyla senet dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi: 8 gözaltı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini "Vergi memuru görevlisi" gibi göstererek hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Dolandırıcıların, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri senetleri icraya vererek 5 milyon liranın üzerinde vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "vergi memuru" görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etti. Hazırladıkları sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcı tespit edildi.

ANKARA, İSTANBUL VE AĞRI'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 8 dolandırıcı yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 1 şüphelinin arandığı belirtildi.

5 milyon 370 bin lira bedelli senetleri icradan tahsil ettiler

Mali Polisin düzenlediği operasyonunun ayrıntısında dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Buna göre dolandırıcıların, teslim tutanağının imza kısmına yerleştirdikleri 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıktı.

(Sadık Kahraman/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel