Son dakika haber | TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber | TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

06.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:06
Son dakika haber | TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 33 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,94 ve 15,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,00, 16,02 ve 16,08 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

İlgili Haberler

Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma adımı: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti
Bayer 10 milyar dolar değer kaybetti
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine 10 milyon lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Destici Emmanuel Macron
Magazin Demet Evgar Beste Bereket Bergüzar Korel Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Can Bartu Tamer Tuna Gökhan Töre Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:11:14. #1.14#
title