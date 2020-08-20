Son dakika haber: TCMB repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 oldu Son dakika ekonomi haberi... Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 oldu.

TCMB, düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira fonlama sağladı.

TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 11.3 ve Çarşamba günü yüzde 11.27 düzeyinde oluştu. TCMB yaklaşık iki haftadır haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamıyor.Geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde "sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine" karar verdi.TCMB Salı gün yaptığı açıklamayla, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin Çarşamba gününden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü duyurdu.

TCMB'den bugün yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Kaynak: DHA