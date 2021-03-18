Son dakika haber! TCMB-Portföy yatırımları Ocak'ta 123.3 milyar dolara yükseldi
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Son dakika haber! TCMB-Portföy yatırımları Ocak'ta 123.3 milyar dolara yükseldi

18.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:21
Son dakika haber! TCMB-Portföy yatırımları Ocak'ta 123.3 milyar dolara yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de portföy yatırımları, Ocak ayında, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4.3 artışla 123.3 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'de portföy yatırımları, Ocak ayında, 2020 yıl sonuna göre yüzde 4.3 artışla 123.3 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 0.9 azalışla 28.9 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku yüzde 10.8 artışla 9.5 milyar dolara, Hazine'nin, yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonraki, tahvil stoku da yüzde 7.4 artışla 50.2 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 0.2 artarak 314 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki döviz mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3.3 artarak 34.4 milyar dolara, TL mevduatı da yüzde 9.4 artarak 17.2 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.7 azalarak 63.7 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0.5 azalarak 96.3 milyar dolara geriledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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