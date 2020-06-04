Son dakika haber: TCMB-Mayıs'ta gıda enflasyonu işlenmemiş gıda ile yükseldi Son dakika ekonomi haberine göre Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayında gıda enflasyonunun, işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükseldiğine ve enerji enflasyonunun, tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ettiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayında gıda enflasyonunun, işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükseldiğine ve enerji enflasyonunun, tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ettiğine dikkat çekti.

TCMB'nin "Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, tüketici fiyatlarının Mayıs ayında yüzde 1.36 arttığına ve yıllık enflasyonun da 0.45 puan artarak yüzde 11.39'a çıktığı anımsatıldı ve "Mayıs ayı PPK (Para Politikası Kurulu) karar metninde dikkat çekildiği üzere gıda enflasyonu bu dönemde işlenmemiş gıda grubunun etkisiyle yükselmiştir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Enerji enflasyonu uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak artarken, tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti. Temel mal grubu enflasyonu üzerinde Türk lirasındaki değer kaybının etkileri gözlendi, hizmet enflasyonu ise salgın hastalığa bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler öncülüğünde yavaşlama eğilimini sürdürdü. Bu görünüm altında, çekirdek göstergelerin eğilimi bir miktar yükseldi."Raporda, Mayıs ayında, aylık bazda temel mal, gıda ve enerji gruplarının katkılarının sırasıyla 0.36, 0.33 ve 0.22 artarken, alkol-tütün ve hizmet gruplarının katkılarının sırasıyla 0.35 ve 0.12 puan azaldığı belirtildi ve şu konuların altı çizildi: "Hizmet fiyatları Mayıs ayında yüzde 0.73 arttı, yıllık enflasyon 0.48 puan düşerek yüzde 11.28 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon ulaştırma ve haber leşme dışındaki alt gruplarda geriledi; en belirgin yavaşlama faaliyeti önemli oranda kesintiye uğrayan lokanta-otel hizmetlerinde kaydedildi."Kira yıllık enflasyonundaki gerileme Nisan ayının ardından bu dönem de sürdü. Diğer taraftan, ulaştırma hizmetleri enflasyonunda kaydedilen yükselişte yolcu kısıtlamasınabağlı olarak birim maliyetlerin yükseldiği şehirlerarası otobüs ücretlerindeki artış (yüzde 11.56) etkili oldu."Diğer hizmetler grubunda berber ve kuaför hizmetleri fiyatlarında da benzer nedenlerle aylık bazda yüksek artışlar (sırasıyla yüzde 9.78 ve 4.70) gözlenmiş, ayrıca bu grupta döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan bakım-onarım hizmetlerinde bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydedildi." Haber leşme hizmetlerindeki aylık artışta internet ücretinin etkisi gözlendi."Temel mal grubu yıllık enflasyonu Mayıs ayında 1,38 puan artışla yüzde 9,26'ya yükseldi. Bu gelişmede dayanıklı tüketim malları ile giyim ve ayakkabı grubu etkili oldu."Dayanıklı mal grubu fiyatları (altın hariç), otomobil, beyaz eşya ile diğer elektrikli ve elektriksiz aletlerin fiyatlarındaki yükselişlerle yüzde 2.27 arttı. "Bir önceki ay tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşen giyim ve ayakkabı grubunda aylık fiyat artışı bu dönemde yüksek seyretti.Özetle, Mayıs ayında temel mal grubu yıllık enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ve salgına bağlı etkilerle yükseldi."Son iki ayda belirgin bir oranda gerileyen enerji grubu fiyatları Mayıs ayında yüzde 2.13 arttı. "Türk lirasındaki değer kaybı ve uluslararası petrol fiyatlarındaki toparlanmaya bağlı olarak sırasıyla yüzde 6.32 ve 3.79 artan akaryakıt ve tüpgaz fiyatları, bu dönemde enerji fiyatlarındaki artışın sürükleyicileri oldu."Bu gelişmeler ile enerji yıllık enflasyonu 1,93 puan artış kaydederek yüzde5.23'e yükselmekle birlikte, tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etti."Gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonu Mayıs ayında 1,59 puan artarak yüzde 12.87 oldu. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada yüzde 10.14'e yükselmiş, işlenmiş gıdada ise büyük ölçüde baz etkisiyle yüzde 15,50'ye gerilemiştir. "Mevsimsellikten arındırılmış veriler, işlenmemiş gıda fiyatlarında hem taze meyve ve sebze hem de diğer işlenmemiş gıda gruplarında artışa işaret etmiştir."Diğer işlenmemiş gıda grubunda yumurta ve bakliyat fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmiştir. "Bu dönemde, işlenmiş gıda fiyatlarının aylık artış hızı (yüzde 0.76) önceki aylara kıyasla yavaşlamıştır. "Bu grupta en belirgin artış, Mart ayı sonunda kolalı içeceklere uygulanan ÖTV artışının da etkisiyle alkolsüz içecek fiyatlarında görülmüştür. Bu gelişmelerle birlikte taze meyve ve sebze dışı gıda grubunda yıllık enflasyon bir miktar gerilemiştir.

"Mayıs ayında tütün ürünleri fiyatları asgari maktu özel tüketim vergisinin yükseltilmesi nedeniyle yüzde 0.70 ile sınırlı bir oranda artsa da, alkol-tütün grubunda yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüşünü sürdürmüştür."

Kaynak: DHA