Son dakika haber! TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira verdi
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Son dakika haber! TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira verdi

23.09.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:58
Son dakika haber! TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde 10 milyar lira verdi

Son dakika haberleri... Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle yüzde 11.42 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle yüzde 11.42 ortalama basit faiz ile 10 milyar lira fonlama sağladı.  

Böylece, ihalede ortalama faiz düne göre 2 baz puan daha yükseldi; bu yükseliş Salı günü 10 baz puan olmuştu.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.37, ortalama basit faiz yüzde 11.42, en yüksek basit faiz yüzde 11.50 oldu. TCMB'nin;Pazartesi günü açtığı geleneksel yöntemli ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama basit faiz yüzde 11.29, en yüksek basit faiz yüzde 11.40 oldu, Salı günü açtığı geleneksel yöntemli ihalede en düşük basit faiz yüzde 11.36, ortalama basit faiz yüzde 11.40, en yüksek basit faiz yüzde 11.41 oldu. 

TCMB geleneksel yöntemli ihalelerde tutarı 17 Ağustos'tan beri 10 milyar lira olarak belirliyor. TCMB yalnızca geçen hafta Perşembe günü 5 milyar lira fonlama sağladı. TCMB geçen hafta geleneksel yöntemle açtığı repo ihalelerinde toplam 45 milyar lira fonlama sağladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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