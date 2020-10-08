Son dakika haber... TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
08.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:06
Son dakika habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 5 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 5 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 5 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan