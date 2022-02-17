Son dakika haber... TCMB: "Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar...
AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika ekonomi haberi... TCMB: "Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar etkili olmaktadır.
TCMB: "Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar etkili olmaktadır."
AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi