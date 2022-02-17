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Son dakika haber... TCMB: "Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar...

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Son dakika haber... TCMB:

Son dakika ekonomi haberi... TCMB: "Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar etkili olmaktadır.

TCMB: "Enflasyondaki yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik süreçlerindeki aksaklıklar etkili olmaktadır."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

TCMB, Ekonomi, Haberler

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