Son dakika haber: TCMB'den geleneksel yöntemli repo ihalesi
Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 9 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
19.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 9 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 9 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA