Son dakika haber: TCMB 10 milyar liralık geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi Son dakika haberi: Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı.

Merkez Bankası (TCMB), "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı.

TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 22 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."TCMB, "sıkılaştırma adımları çerçevesinde" Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de 10'ar milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenledi.TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geneleksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 11.3 ve Çarşamba günü yüzde 11.27, Peşembe günü de yüzde 11.13 düzeyinde oluştu.

Kaynak: DHA