Son dakika haber... TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz, Bingöl Devlet Hastanesini ziyaret etti Açıklaması
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Son dakika haber... TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz, Bingöl Devlet Hastanesini ziyaret etti Açıklaması

20.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:50
Son dakika haber... TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Yılmaz, Bingöl Devlet Hastanesini ziyaret etti Açıklaması

Son dakika haberlerine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Bingöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile Bingöl Devlet Hastanesini ziyaret ederek, Başhekim Ramazan Gengörü ile görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de 2020 yılını salgınla geçirdiğini söyledi.

Salgının bütün dünyanın sıkıntısı olduğunu kaydeden Yılmaz, salgınla mücadelenin en ön safında sağlık çalışanlarının bulunduğuna işaret etti.

Doktorundan yardımcı sağlık çalışanına kadar, tüm sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeri geldi kendi sağlıklarını riske atarak vatandaşa hizmet ettiler. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımız sadece Kovid-19'a yakalananlarla uğraşmadı. Vatandaşlarımız Kovid-19'a yakalanmasınlar diye koruyucu sağlık alanında da çok hizmet verdi. Ayrıca filyasyon ekiplerimiz bu işin yayılmasını engellemek için çok emek sarf etti. Sağlık çalışanlarına en güzel teşekkür de kendimizi korumaktır. Toplum olarak çok dikkatli olmamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekir. Ne kadar az insan Kovid-19'a yakalanırsa sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmış oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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