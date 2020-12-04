TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu
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TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu

04.12.2020 18:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:10

TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Kişisel veriler üzerinden ve oradaki faaliyetleri üzerinden insanların beğeniler, görüntüler üzerinden kişilerin kararlarının, ne olacağı,siyasi kararlarının ne olacağına...

TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

"Kişisel veriler üzerinden ve oradaki faaliyetleri üzerinden insanların beğeniler, görüntüler üzerinden kişilerin kararlarının, ne olacağı,siyasi kararlarının ne olacağına dair bir takım tahminlerde bulunuyor. Bu tahminleri kullanarak onların bu istikametten değiştirme veya belli bir istikamete gitmesini kolaylaştıracak şekilde verilerin izlendiğine ilişkin çalışma var"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Kişisel veriler üzerinden ve oradaki faaliyetleri üzerinden insanların beğeniler, görüntüler üzerinden kişilerin kararlarının, ne olacağı,siyasi kararlarının ne olacağına dair bir takım tahminlerde bulunuyor. Bu tahminleri kullanarak onların bu istikametten değiştirme veya belli bir istikamete gitmesini kolaylaştıracak şekilde verilerin izlendiğine ilişkin çalışma var. Bunu seçmen iradesine, seçmen etkisi üzerinde yakın zamanda çok ciddi tartışmaları yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Şentop, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumuna katıldı. Şentop, konuşmasına TBMM'nin ilk açıldığı gün en yaşlı üye olması sebebiyle Sinop milletvekili Mehmet şerif Avcıoğlu'nun yaptığı konuşma ile başladı. Şentop, büyük salgınların daha önce de yaşandığını belirterek, "21. Yüzyılın başlarında dünyanın çok önemli bir değişim sürecine girdiği bir nokta daha var. Salgının değişim sürecini hızlandırdığı ama daha fazlasıyla mahiyetini değiştireceği bir fonksiyon ifade edeceğini düşünüyorum. Bu toplantıdan sonra toplantıları online yapacağız, hayatımızın bir çok alanına dijital hitelikte ifade edebileceğimiz şey girmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Şentop,. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçimlerine örnek göstererek, seçim sonuçlarının hala tartışıldığını kaydetti. Şentop, "Büyük şirketlerin facebook'taki kişisel verilerden hareketle seçmen iradesini manipüle edecek bazı şeyler, işler yaptığına dair iddialar var. Bu iddialar sadece orada kalmadı. Daha sonra Brexit oylamasında bu iddialar dile getirildi, bu iddialar üzerine İngiltere Parlamentosu'nda Dijital Mecralar ile bir komisyon var. Bu komisyondun çalışmaları var. Bu komisyon 100 sayfanın üzerinde bu konuyla ilgili facebook'un Brexit'e etkisin üzerinden bir rapor hazırladı uzun bir çalışma. Kişisel veriler üzerinden ve oradaki faaliyetleri üzerinden insanların beğeniler, görüntüler üzerinden kişilerin kararlarının, ne olacağı,siyasi kararlarının ne olacağına dair bir takım tahminlerde bulunuyor. Bu tahminleri kullanarak onların bu istikametten değiştirme veya belli bir istikamete gitmesini kolaylaştıracak şekilde verilerin izlendiğine ilişkin çalışma var. Bunu seçmen iradesine, seçmen etkisi üzerinde yakın zamanda çok ciddi tartışmaları yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi siyasi iktidarın onlardan çok daha fazla imkanı elinde tutan çok uluslu şirketler var. İçinde bulunduğumuz salgın dijitalleşmenin bize zorladığı, arzu ederek, isteyerek kerhen istemeyerek daha fazla bizi zorladığı bir ortamdayız" dedi.

Hacı Bayram CVeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin Osmanlı döneminde demokrasi çalışmalarından söz etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise teşekkür konuşması yaptı. .

TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu
TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu
TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu
TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümünde 'Milli Egemenlik ve Temsil' uluslar arası sempozyumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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