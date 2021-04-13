Son dakika haber! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Gelen son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, "2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, "2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, komisyon üyelerine sunum yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar, milli enerji ve maden politikası çerçevesinde arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir bir piyasayı oluşturmayı hedeflediklerin söyledi.

Yenilenebilir enerji kurulu gücü 2023 hedefleri hakkında bilgiler paylaşan Bayraktar, "2021 yılı için güneşten 6 bin 964, rüzgardan 9 bin 361, hidrolikten 31 bin 327 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 138 megavat yenilenebilir enerji ürettik. 2023 yılı için güneşten 10 bin, rüzgardan 11 bin 883, hidrolikten 32 bin 37 ve jeotermal biyokütleden ise 3 bin 400 megavat yenilenebilir enerji üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, bölgenin 405 milyar metreküp doğalgaz üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay ise iklim değişikliği sonucu hava sıcaklığında meydana gelen artışın, enfeksiyon hastalıkları ve vektör kaynaklı hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıracağını belirtti.

İklim değişikliğinden en çok hassas grupların etkileneceğine işaret eden Tolunay, "Yaşlılar, yatağa bağımlı olanlar, yeti yitimi ve fonksiyon kaybı olanlar, kalp-damar, akciğer, böbrek hastalığı olanlar, barınma koşulları, sosyoekonomik koşulları yeterli olmayanlar, bağımlılar, çocuklar, şeker hastaları, hamileler, açıkta çalışanlar, sporcular, aşırı kilolular ve sokak çocukları, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek gruplar olacaktır." diye konuştu.

İklim değişikliğinin sağlığa olumsuz etkilerinin azaltılması için çalışmaları devam eden eylem planına değinen Tolunay, "Riskli bölgelerde il halk sağlık müdürlüklerine bağlı mobil sağlık ekiplerinin bulaşıcı hastalıklar yönünden müdahale kapasitelerinin ve uygulama becerilerinin arttırılmasını sağlamaya yönelik adımların atılmasını hedefliyoruz. Ayrıca aşırı hava olaylarından olumsuz etkilenenler için uygun barınma koşullarının belirlenmesi çabası içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da iklim değişikliği ile mücadele stratejilerini anlattı.

Sayan, sürdürülebilir bir ulaşım ve iletişim yapısının oluşturulması, demiryolu taşımacılığının payının arttırılması ve çok modlu ulaşım sisteminin desteklenmesi gibi temel stratejik hedefleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sayan, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması için de ayrıca çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Karayolu altyapı yatırımlarının, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye etkisine değinen Sayan, bölünmüş yollarla yılda 3 milyon 867 bin ton karbondioksit azaltımının sağlandığını belirtti.

Sayan, TCDD'nin 2025 yılında kullandığı enerjinin yüzde 75'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2035 yılında ise 1990 yılına göre emisyonların en az yüzde 75 azaltılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta