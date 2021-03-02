Son dakika haber | TBMM kararları Resmi Gazete'de

Son dakika habere göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boşalacak üyelik için gerçekleştirilen seçim ile küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma...

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boşalacak üyelik için gerçekleştirilen seçim ile küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KVKK üyeliğine AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.

Komisyon

İklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik kurulan komisyon, 19 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçiminin ardından 3 ay olacak.

Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak