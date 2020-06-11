Son dakika haber: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı
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Son dakika haber: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

Son dakika politika haberine göre Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki cezaevlerinin durumuna ilişkin, "Adalet Bakanlığı bünyesinde 439 ceza infaz kurumuzdan sadece ikisinde Kovid-19 vakası var. Durumu ağır veya entübe olan kimse yok. Karantinaya alınan bir cezaevimiz de yoktur.

Son dakika haber: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı
11.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:04

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki cezaevlerinin durumuna ilişkin, "Adalet Bakanlığı bünyesinde 439 ceza infaz kurumuzdan sadece ikisinde Kovid-19 vakası var. Durumu ağır veya entübe olan kimse yok. Karantinaya alınan bir cezaevimiz de yoktur." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, insanlık tarihinin en büyük salgınının yaşandığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre virüse yakalanan kişi sayısı 7 milyona, ölenlerin sayısı ise 400 bine ulaşmış bulunuyor. Pandeminin zengin-yoksul ayırımını siyasal açıdan tekrar hassas hale getirdiğini ve sağlık hakkına erişimin nitelik ve kapsamını yeniden siyasal gündemin ön sıralarına taşıdığını görüyoruz." diye konuştu.

Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun, "Kırıkkale ve Düzce Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını" tamamladığını belirten Çavuşoğlu, Göç ve Uyum Alt Komisyonunun da göçmenlerin sınır geçişlerini yerinde incelemek üzere Edirne'ye yaptığı ziyaret raporunu bu ay içinde ele alacağını duyurdu.

Çavuşoğlu, Çocuk Hakları Alt Komisyonunun ise UNICEF Türkiye ile birlikte gerçekleştirmeyi planladığı karşılaştırmalı çocuk hakları mevzuatı çalışmasını, ihale aşamasına getirdiğini ifade etti.

Komisyona yapılan bireysel başvurularla ilgili bilgiler de paylaşan Çavuşoğlu, "10 Haziran 2020 itibarıyla, 27. yasama döneminde 5 bin 464 dilekçe verildi. Konu kodu verilen dilekçe sayısı 5 bin 386 ve bekleyen dilekçe sayısı da 78 oldu." dedi.

Konulara göre gelen dilekçe sayısı hakkında bilgiler veren Çavuşoğlu, "Cezaevleri şikayetleriyle ilgili 4 bin 380, yargıya ilişkin şikayetler 1013, kolluk uygulamalarına ilişkin 134, memuriyete ilişkin 96, engelli sorunlarına ilişkin 32 ve diğer başlıklarla birlikte toplam 6 bin 922 konuda dilekçe başvurusu oldu." diye konuştu.

"Koronavirüsle mücadelede büyük başarı sağladık"

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki cezaevlerinin durumuna ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.

Kuş, üç aydır yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, tutukluların kendilerine bir emanet olduğu bilinciyle hareket ettiklerini anlattı. Kuş, bunun için olası sorunların çözümüne yönelik Koronavirüs Takip Komisyonu kurarak, Acil Eylem Planı hazırladıklarını ifade etti.

Ceza infaz kurumlarında koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir başarı sağladıklarını belirten Kuş, "Gerekli tedbirlerin en üst seviyede alınmasını sağlamak amacıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm taşıtlar, koğuşlar, koridorlar, yemekhaneler, yatakhaneler, avizeler, tuvalet ve banyolara kadar temas söz konusu olan her yerde günlük temizlik ve dezenfekte işlemi yapılmaktadır." diye konuştu.

Koğuşlara ücretsiz çamaşır suyu ve sıvı sabun verildiğine dikkati çeken Kuş, "Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda hastanelerden gelen raporlar koronavirüs açısından da değerlendirilmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin testleri yapılmaktadır. Koronavirüs teşhisi konulanların hastanede gözlemleri tamamlandıktan sonra kurumlara kabul ediliyor. Ayrıca ilk defa kabul edilen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda tutuluyor. Kovid-19 teşhisi konulan kişinin bulunduğu koğuşu 24 saat boş tutuyoruz. Bu koğuşlarda gereken temizlik yapılıp havalandırıldıktan sonra yeni kişiler alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Sadece iki kurumumuzda Kovid-19 vakası var"

Ceza ve infaz kurumlarındaki Kovid-19 vakalarına da değinen Kuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ceza infaz kurumlarına ilk defa girenleri teste tabi tutuyoruz. Koronavirüs teşhisi konulan tutuklu veya hükümlüyü cezaevlerine almıyoruz. Bunları hastaneye sevk ediyoruz. Adalet Bakanlığı bünyesinde 439 ceza infaz kurumumuzdan sadece iki kurumuzda Kovid-19 vakası var. Durumu ağır veya entübe olan kimse yok. Karantinaya alınan bir cezaevimiz de yoktur. Personellerimiz içinde de Kovid-19'e yakalananlar oldu ancak bunların büyük çoğunluğu iyileşti. Durumu ağır olan yok. 15 kampüs kurumumuzda termal kamera var. Bu da toplam tutuklu sayısının yüzde 40'ına denk geliyor. Diğer kurumlarda da manuel ateş ölçerlerimiz bulunmaktadır."

Kuş, salgın sürecinde maske başta olmak üzere diğer malzemelere 100 milyon lira harcadıklarını, hükümlü ve tutuklulara maskelerin ücretsiz olarak verdiklerini bildirdi.

Koranavirüs teşhisi konulmuş hükümlü ailelerinin bilgilendirildiğini, bu hastaların günlük, haftalık takiplerinin yapıldığını belirten Kuş, "Maskeleri ücretsiz dağıtıyoruz. Kurum içindeki kantinlerde kesinlikle maske satılmıyor. Dezenfekteler de alkol içerdiği için satışına izin vermiyoruz." dedi.

Kuş, şimdiye kadar ceza ve infaz kurumunda koronaya yakalandığı için hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığını, ölenlerin daha çok virüsü dışarıdan kaptığını ya da daha önce bir hastane geçmişi ve kronik hastalığı olan kişiler olduğunu söyledi.

Uğurhan Kuş, ceza ve infaz kurumlarındaki terör örgütü mensuplarının, dışarıda kamuoyu oluşturmak ve tahliye olmak için içeride Kovid-19 virüsünü bilerek bulaştırmak istediklerini, yapılan yazışma ve konuşmalardan anladıklarını da vurguladı.

Öte yandan TBMM İnsan Hakları ve İnceleme Komisyonu Katip Üyeliğine HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit seçildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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