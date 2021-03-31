Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN TEPKİAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'li Meclis Başkanvekili Cahit Özkan'ın iç tüzüğü çiğneyerek karar alığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
Güvenlik Soruşturması kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'li Meclis Başkanvekili Cahit Özkan'ın iç tüzüğü çiğneyerek karar alığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Özkan Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İçtüzük madde 141: Oy saymakla görevli olanlar katip üyelerdir. CHP'li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız. Katip Üyeler: Makinaya gidelim. Başkanvekili: Makinası yok ama ya, kabul edilmemiştir. CHP, tasarlayarak içtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir. Yazık" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ali İhsan Su Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Merve Dizdar Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 22:50:41. #1.14#
title