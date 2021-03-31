Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN TEPKİAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'li Meclis Başkanvekili Cahit Özkan'ın iç tüzüğü çiğneyerek karar alığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'li Meclis Başkanvekili Cahit Özkan'ın iç tüzüğü çiğneyerek karar alığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Özkan Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İçtüzük madde 141: Oy saymakla görevli olanlar katip üyelerdir. CHP'li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız. Katip Üyeler: Makinaya gidelim. Başkanvekili: Makinası yok ama ya, kabul edilmemiştir. CHP, tasarlayarak içtüzüğü yok saymış, Meclis iradesini açıkça çiğnemiştir. Yazık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı