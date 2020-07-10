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Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu

Bir son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, baro başkanları ve avukatların Dilekçe Komisyonuna dilekçe ulaştırmak istediği ancak buna izin verilmediği iddiası üzerine tartışma yaşandı.

Son dakika haber | TBMM Genel Kurulu
10.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:24

TBMM Genel Kurulunda, baro başkanları ve avukatların Dilekçe Komisyonuna dilekçe ulaştırmak istediği ancak buna izin verilmediği iddiası üzerine tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Plan ve Bütçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Dilekçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Meclisin tatilde ve ara vermede bulunduğu dönemde çalışabilmesine dair TBMM Başkanlığı tezkereleri kabul edildi.

Tezkerelerin oylanmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün avukatların, baro düzenlemesine karşı TBMM Dilekçe Komisyonuna ulaşmayı ve dilekçelerini sunmayı talep ettiklerini, Meclise giriş yasağı nedeni ve elektronik başvurunun yapılabileceği ifade edilerek bu isteklerinin kabul edilmediğini savundu.

Daha sonra konuyu Meclis İdare Amirliği ile görüştüklerini ve avukatların talebinin kabul edildiğini aktaran Özel, Meclise gelmek isteyen avukatların Tunalı Hilmi Caddesi'nde güvenlik güçlerince engellendiğini iddia etti. Özel, "Bir hukuk devletinde böyle bir şey olmaz. Neden yürünmez? Meclise yürüyerek gitme hakkını kısıtlamak hangi aklın ürünü?" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, avukatların günlerdir Ankara'nın üç ayrı bölgesinde bekletildiğini, bunun kabul edilemeyeceğini söyleyerek, "Biz burada onların yasasını görüşüyoruz. Avukatlar komisyonda dinlenmedi, alanda haftalardır şiddete uğruyor şimdi de dilekçe haklarının kullanılması engelleniyor. Bu konuda acilen önlemler alınsın, baro başkanlarının ve isteyen avukatların dilekçe hakkının kullanılması engellenmesin." diye konuştu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, komisyona müracaatın çeşitli yollarla yapılabildiğini, bunlardan birisinin e-devlet üzerinden e-dilekçe ile olabileceğini aktardı.

Satır, "Dilekçe vermek isteyen avukatlarımız Başkanlık Divanından izin alırlarsa kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Ama baro başkanı ise kendileri, tabii ki içeriye girmelerinde bir beis yok, yine Komisyonumda ağırlamaktan memnun olurum. E-dilekçe yoluyla da verecekleri dilekçeleri en detaylı şekilde inceleyip kararını da takip edeceğim." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Mecliste Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların sadece avukatlar, baro mensupları ve baro başkanları için uygulanmadığını söyledi.

Baro başkanlarını temsilen, istenilen üç baro başkanının TBMM Adalet Komisyonuna gelerek görüşmelere katılmasını istediklerini ancak gelmediklerini anımsatan Zengin, şimdi de baro başkanlarının dilekçe vermek için TBMM'ye gelmek istediğini, bu konuda da iznin verildiğini aktardı. Zengin, "Eğer baro başkanlarından Meclisimize gelerek Dilekçe Komisyonuna bir dilekçe vermek isteyen varsa lütfen buyursun." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel'in, baro başkanlarının Meclise gelmesine emniyet güçlerinin izin vermediğini ifade etmesi üzerine Zengin, telefon numarasını vererek, içeriye giremeyen baro başkanlarının kendisini aramasını istedi ve Meclise davet etti.

Yeniden söz alan Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, "Kırşehir milletvekilimiz ve birkaç CHP'li milletvekilimiz, avukat arkadaşlarla Dilekçe Komisyonuna gelmişler, 354 imza içeren dilekçeyi Dilekçe Komisyonumuza vermişler. Ümit ediyorum ki dilekçe hem İçtüzüğümüzün hem Dilekçe Komisyonunun yetki ve görevleri dahilindedir. Gerekli işlemleri biz de yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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