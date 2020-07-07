Son dakika haber: TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı
Son dakika habere göre TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı.
07.07.2020 18:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:55
TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı
ANKARA - TBMM Başkanlık yarışının ikinci turu başladı.
TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık yarışının ikinci turu başladı. İkinci tur başlangıcında İstanbul Milletvekili Erkan Baş adaylıktan çekildi.
İkinci turda da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak.
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Kaynak: İHA