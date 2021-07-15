Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini...
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Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini...

Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop: 'Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini...
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir"

TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

TBMM Başkanı Şentop: 'Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek, esasen Türkiye'ye suikast manası taşır'
TBMM Başkanı Şentop: "Bu mücadeleyi zayıflatmak, itibarsızlaştırmak ve hafifletmek, esasen Türkiye'ye suikast manası taşır"
TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı, hiçbir bakımdan milli olmamalarıdır.'
TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı, hiçbir bakımdan milli olmamalarıdır."

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Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini... - Haberler
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