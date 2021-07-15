Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini...
Son dakika politika haberi... TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir"
TBMM Başkanı Şentop: "Ülkemizde gerçekleşen her askeri darbenin asıl sebebi, Türkiye'nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemektir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay