Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop, şairler Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum şairler Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum şairler Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle andı.

Şentop, Twitter hesabından şairler Zarifoğlu ve Karakoç'un vefat yıl dönümleri nedeniyle iki ayrı paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Türk şiirinin incelikli sesi, zarif sanatkarı ve Müslümanca hassasiyetiyle maruf Cahit Zarifoğlu, 33 yıl evvel bugün aramızdan ayrıldı. Sözünün tazeliğini daha uzun zaman koruyacağına inandığım zarif şaire rahmet dilerim. Emeği makbul, mekanı ali olsun.

'Gönüldeki birlik kalkandır dışa/Aldırma ayaza, yele, yağışa/Giden ilkbahara, gelecek kışa/ Beraber göçelim tut ellerimden' diyen gönül ve fikir dünyamızın çağlayan sesi, büyük ozan - şair Abdurrahim Karakoç'u vefatının 8. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA