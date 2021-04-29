Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi

Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.