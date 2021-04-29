Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi
Gelen son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'ye Allah'tan rahmet, yaralanan iki askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen