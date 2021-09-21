Son dakika gündem: TBMM Başkanı Şentop: Parlamenterleri kandırarak karar çıkarmaya çalışıyorlar (2)

GRANADA ULU CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında, Granada Ulu Camii'ni ziyaret ederek Müslüman temsilciler ile görüştü. Ulu Camii Vakfı Başkanı Umar Del Pozo'dan cami hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, Muhammed Esed'in kabrini ve El Hamra Sarayı'nı da ziyaret etti. Şentop, Granada'nın İslam medeniyetinin tarihinde önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle sanat, kültür ve ilim bakımından çok önemli bir merkez. Kurtuba'da mesela İbn-i Rüşt'ün heykeli var" dedi.

El Hamra Sarayı'nı ilk gördüğünde neler hissettiğinin sorulması üzerine Şentop, "Tabi bu tarihi bir mesele şüphesiz. Hisler, duygular belki ifade edilebilir; ama tarihin işleyişi de böyle bir şey. Kuran-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, 'Günleri insanlar arasında döndürürüz' diyor. Zaman zaman bazı grupların, kültürlerin öne çıktığı, görünür olduğu bazılarının arka plana düştüğü daha sonra bazılarının öne çıktığı başkalarının arka plana düştüğü dönemlerdir. Tabi insanlar olarak şüphesiz bu birikimi dikkate almak, değerlendirmek ve ondan istifade etmek durumundayız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri