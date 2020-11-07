Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin...
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Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin...

07.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:14
Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop:

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var."

TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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