Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin...

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var."