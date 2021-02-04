Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki...

Son dakika gündem haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz.