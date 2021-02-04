Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki...

04.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:56
Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop:

Son dakika gündem haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz.

TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Guy Ritchie Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 13:58:32. #1.14#
title