Son dakika haber... TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki...
04.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:56
Son dakika gündem haberine göre TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz.
TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk'ta da mevcudiyete sahip. FETÖ terör örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dzihat Aliju