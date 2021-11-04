Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı - Haberler
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Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Son dakika habere göre TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, " Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı.

Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi nin açılışına katıldı

Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi nin açılışına katıldı

Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi nin açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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