Son dakika haber: TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı
Son dakika habere göre TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı.
TBMM Başkanı Şentop, " Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Azerbaycan'ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katıldı.