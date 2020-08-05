Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2)

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi ve bir bu¨tu¨n olarak Milli Mu¨cadele, milletimizin tam istiklal, tam bagˆımsızlık iradesinin, hu¨rriyet sevdasının şartlar ne kadar gu¨ç ve agˆır olursa olsun geçerliligˆini korudugˆunu ispat etmektedir.

Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2)
05.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pozantı Kongresi ve bir bu¨tu¨n olarak Milli Mu¨cadele, milletimizin tam istiklal, tam bagˆımsızlık iradesinin, hu¨rriyet sevdasının şartlar ne kadar gu¨ç ve agˆır olursa olsun geçerliligˆini korudugˆunu ispat etmektedir." dedi.

Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Valisi Süleyman Elban'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin en önemli adımlarından ve çok incelikle düşünülmüş stratejik hamlelerinden birine ev sahipliği yapan Pozantı'da, tam 100 yıl sonra aynı gün tekrar toplandıklarını söyledi.

Pozantı Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, Milli Mücadele'nin aziz kahramanlarını ve gazilerini, şehitlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Pozantı Kongresi'nin ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle ve minnetle anan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde yaşadığımız toprakların vatanımız olarak devamını mümkün kılan, onların azmi, gayretleri, mücadelesi ve fedakarlıklarıdır. Ruhları şad olsun. Malumunuz, içinde bulunduğumuz bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü. Gazi Meclisimizin Başkanı olmak, bizatihi başlı başına en büyük iftihar vesilelerinden biridir. Açılışının 100. yılında, çok anlamlı bir tarihte, Meclisimizin Başkanı olmak ise benim için ayrıca çok kıymetli ve ilave bir iftihar sebebidir. Bunun için Cenabıhakk'a ne kadar şükretsem azdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı, tarihimizdeki bir çok önemli ve büyük olayın 100. yıl dönümü aynı zamanda. İşte bugün burada, bunların en önemlilerinden biri için, Pozantı Kongresi'nin 100. yıl dönümü için bir aradayız."

Pozantı'nın, Çukurova ve Suriye bo¨lgesinin hakimiyeti ile Ankara'nın ve Milli Mücadele'nin gelecegˆi açısından stratejik bir mevkide yer aldığını ifade eden Şentop, Anadolu demir yolunun sona erdigˆi noktada yer aldıgˆı için de aynı zamanda o¨nemli bir sevkiyat merkezi durumunda olduğu dile getirdi.

Şentop, bu stratejik konumu sebebiyle, Birinci Du¨nya Savaşı sırasında Irak, Suriye cephelerindeki askerin ihtiyaçlarını Pozantı'dan sevk edilen malzemelerle karşılandığını anlattı.

Pozantı'nın stratejik o¨nemini iyi bilen Mustafa Kemal Paşa'nın, Fransızların kısmen işgal ettigˆi bo¨lgedeki cepheyi du¨zenlemek maksadıyla Pozantı'da bir kongre toplanmasını desteklediğini anımsatan Şentop, kongreye ilişkin bilgiler verdi.

Pozantı Kongresi'nin, esasen Milli Mu¨cadele'nin gu¨ney cephesinin oluşturuldugˆu, tarihin askeri, idari ve siyasi bakımdan çok o¨nemli bir do¨nu¨m noktası olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Tarihi olaylar, olanı biteni anmak, bir heyecanı tekrar yaşamak için degˆil bugu¨ne bir anlam taşımak, bugu¨nu¨ o¨nceki olayların ışıgˆında degˆerlendirmek için, yani anlamak için anılır. Pozantı Kongresi ve bir bu¨tu¨n olarak Milli Mu¨cadele, milletimizin tam istiklal, tam bagˆımsızlık iradesinin, hu¨rriyet sevdasının şartlar ne kadar gu¨ç ve agˆır olursa olsun geçerliligˆini korudugˆunu ispat etmektedir. Pozantı nutkunda, TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa bunu ifade eder, 'Peygamber'in esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olmak şerefiyle mübahi bulunan siz aziz Adanalı dindaşlarımız' der. Adanalılar, esaret tanımamakla, cihat ordularına öncü olmakla övünürler. Bütün bir vatan sathı böyledir. İstiklal savaşını kazandıran işte bu azim, bu kararlılıktır."

Öte yandan, törende konuşmalardan önce Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla istasyonda devam eden törende, Atatürk'ün buharlı kara trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı.

(Bitti)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı Dünya
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı Magazin
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
İndirim talebini reddedip tatile çıktığı için Vida'ya sinirlenen Başkan Çebi, oyuncunun menajerine kulüp bulması yönünde talimat verdi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Siber saldırıya uğradığını duyuran Penti, duruma hemen müdahale ettiğini açıkladı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Son dakika haber! TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı töreninde konuştu: (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 13:50:20. #1.14#
title