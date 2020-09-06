Son dakika haber | TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi
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Son dakika haber | TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

Son dakika haber | TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimi
06.09.2020 00:25 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:28

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" adlı kitapları takdim etti.

TBF'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Spordan Sorumlu Başdanışmanı görevini de yürüten Türkoğlu'nun Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye basketbol tarihinde yaşananları belge, kaynak ve referanslara dayalı olarak basketbolseverler ile araştırmacıların kullanımına sunan "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" ve "Türkiye Basketbol Tarihi" kitaplarını takdim ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

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