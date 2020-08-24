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Son dakika haber: TBB'den bankalara sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kolaylık tavsiyesi

Bir son dakika haberine göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da meydana gelen sel felakenin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında...

Son dakika haber: TBB'den bankalara sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için kolaylık tavsiyesi
24.08.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:21

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Giresun'da meydana gelen sel felakenin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Giresun ilimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bölgemize ve ülkemize geçmiş olsun.

Birliğimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkanları olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına; mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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