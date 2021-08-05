Son dakika haber: Tayvan, ABD'nin 750 milyon dolarlık silah satışını onaylamasına teşekkür etti

Son dakika haberleri: Tayvan yönetimi, 750 milyon doları bulması beklenen silah satışını onayladığı için ABD'ye teşekkür etti.

Tayvan yönetimi, 750 milyon doları bulması beklenen silah satışını onayladığı için ABD'ye teşekkür etti.

Focus Taiwan'ın haberine göre, Tayvan Hükümet Sözcüsü Xavier Chang, hükümetin, ABD'nin "Altı Güvence"deki taahhütlerini yerine getirmek için Tayvan İlişkileri Yasası'na dayalı önemli adımlar atmayı sürdürmesini takdir ettiğini belirtti.

Chang, bunun ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana Tayvan'a yapılan ilk ABD silah satışı olacağını anımsattı.

Silahların, ulusal savunma yetenekleri oluşturmada ve savaş kapasitesini modernleştirmede fayda sağlayacağını vurgulayan Chang, ayrıca Tayvan'ın, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı koruma konusundaki güvenini ve kabiliyetini de artıracağını kaydetti.

Chang, "Tayvan ayrıca Hint-Pasifik bölgesinde barışı, istikrarı, refahı ve kalkınmayı birlikte sürdürmek için ABD ve dünyadaki diğer benzer düşünceye sahip ülkelerle iş birliğine dayalı ortaklıklarını derinleştirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA), silah paketinin ABD'nin Tayvan'ın savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve ülkeye silah satışını normalleştirme politikasını sürdürmeye olan bağlılığını gösterdiğini vurguladı.

MOFA, Çin'in askeri yayılmacılığı ve provokasyonu karşısında, Tayvan'ın bölgesel barış ve istikrarı korumak için savunma yeteneklerini daha da modernize edeceğinin altını çizdi.

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı da satışın mevcut savunma cephaneliğini önemli ölçüde artıracağını bildirdi.

Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen 40 yeni M109 kundağı motorlu obüs ile 1700 hassas güdüm kiti satacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı