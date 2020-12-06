Son dakika haber | Tayland'daki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi
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Son dakika haber | Tayland'daki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi

06.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 19:51
Son dakika haber | Tayland'daki sel felaketinde ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika haberler... Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Ülke basınındaki habere göre, Doğal Felaket Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Tayland'ın güneyindeki 7 eyaletin geçen ayın sonundan bu yana muson yağmurlarının etkisi altında olduğu bildirildi.

Açıklamada, Nakhon Si Thammarat kentinde 8 cesedin daha bulunmasıyla ölü sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

Şiddetli yağış ve seller nedeniyle 3 bine yakın köydeki 320 binden fazla evin zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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