Son dakika haber! Tayland'daki gözaltı merkezinde Covid-19 küme enfeksiyonu doğrulandı
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Son dakika haber! Tayland'daki gözaltı merkezinde Covid-19 küme enfeksiyonu doğrulandı

23.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:28
Son dakika haber! Tayland'daki gözaltı merkezinde Covid-19 küme enfeksiyonu doğrulandı

Son dakika haber... Tayland'daki bir gözaltı merkezinde tutulan yaklaşık 400 yasa dışı göçmene kaldıkları tesiste Covid-19 bulaştığı bildirildi.

Tayland'daki bir gözaltı merkezinde tutulan yaklaşık 400 yasa dışı göçmene kaldıkları tesiste Covid-19 bulaştığı bildirildi.

Tayland'da kaçak göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezinde Covid-19 kümes enfeksiyonu doğrulandı. Ülkenin Bang Khen bölgesindeki göçmen bürosunun yöneticisi Sompong Chingduang konuya ilişkin açıklamasında, 370'i erkek 393 yasa dışı göçmenin büronun gözaltı tesisinde Covid-19'a yakalandığını doğruladı. Enfekte olan şahısların izole edildiğini açıklayan Sompong, bazılarının ise bölgedeki bir sahra hastanesinde tedaviye alındığı bilgisini paylaştı.

"Göçmen Bürosu, Sahra Hastanesinde 24 saat güvenliği sağlamak için polis görevlendirdi. Halk Sağlığı Bakanlığı ise salgın kontrol önlemlerini virüsün yayılmasını önlemek için sıkı bir şekilde uyguluyor" diyen Sompong, küme enfeksiyonu doğrulanan tesisin faaliyete ara verdiğini kaydetti. Sompong, virüsü yenen kaçak göçmenlerin ülkelerine iade edileceğini ya da Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Çoğu asemptomatik

Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sophon Iamsirithaworn ise 393 enfekte göçmenin çoğunun ya asemptomatik olduğunu ya da hafif belirtiler gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan tesiste ilk Covid-19 vakaları 11 Mart'ta doğrulanırken, 9 kaçak göçmenin testi pozitif çıktı. Diğer vakalar ise gözaltındaki diğer göçmenlere yapılan testlerin ardından ortaya çıktı.

Tayland'da bugün itibariyle toplam Covid-19 vakalarının sayısı 28 bin 277'ye ulaşmış, şimdiye dek 92 kişi ise hayatını kaybetmişti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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