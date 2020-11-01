Son dakika haber... Tayland'da Kral Vajiralongkorn'a destek gösterisi
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Son dakika haber... Tayland'da Kral Vajiralongkorn'a destek gösterisi

01.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 01.11.2020 20:31
Son dakika haber... Tayland'da Kral Vajiralongkorn'a destek gösterisi

Son dakika gündem haberi... KUALA Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Tayland'da kraliyeti destekleyenler, muhalif grupların reform talebine karşı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a destek gösterisi düzenledi.

KUALA Hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Tayland'da kraliyeti destekleyenler, muhalif grupların reform talebine karşı Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'a destek gösterisi düzenledi.

Akşam saatlerinde başkent Bangkok'taki Kraliyet Sarayı'nın önünde toplanan binlerce kişi, monarşiyi destekleyen pankartlarla Kral Vajiralongkorn ve ailesine bağlılığını bildirdi.

Kraliyeti simgeleyen sarı renkli tişörtler giyen göstericiler, Kral Vajiralongkorn'un kalabalığı selamlamasının ardından "Çok yaşa Kral" sloganı attı.

Kraliçe Suthida ile birlikte destekçilerinin yanına giden Kral Vajiralongkorn, kendisine muhalif protestoculara dair soru soran bir gazeteciye, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Herkese sevgimiz aynıdır." cevabını verdi.

Halkla bir süre sohbet eden Kral, daha sonra sarayına döndü.

Basına konuşan gösterici Siraseth Limpisuree ise muhalif grupların monarşiye karşı tutumunun yanlış olduğunu belirterek, "Monarşinin Tayland'ın bir parçası olduğunu ve bu ülkenin kraliyet ailesi olmadan yaşayamayacağını göstermek için buradayız." dedi.

Gösterilerinin siyasi bir amaç taşımadığını belirten Limpisuree, "Hükümet değişebilir, fakat monarşide reform yapılması kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Kraliyet yanlılarının en kalabalık gösterilerinden birine sahne olan Bangkok'ta muhalif gruplar, büyük çaplı protesto gerçekleştirmedi.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklar şeklinde devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişinin katılımıyla 2014'ten bu yanaki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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