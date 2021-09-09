Son dakika haber! Tayland'da Başbakan Prayuth iki kabine üyesini görevden aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Tayland'da Başbakan Prayuth iki kabine üyesini görevden aldı

Son dakika haber! Tayland'da Başbakan Prayuth iki kabine üyesini görevden aldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'nın, Tarım Bakan Yardımcısı Thammanat Prompao ve Çalışma Bakan Yardımcısı Narumon Pinyosinwat'ı görevden aldığı bildirildi.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha'nın, Tarım Bakan Yardımcısı Thammanat Prompao ve Çalışma Bakan Yardımcısı Narumon Pinyosinwat'ı görevden aldığı bildirildi.

Thammanat'ın, geçen hafta parlamentoda yapılan oylamada Başbakan Prayuth'un "güvensizlik oyu" alması konusunda rol aldığı iddiasıyla görevden alındığı belirtildi.

Avustralya'da 1990'larda eroin kaçakçılığıyla ilgili bir davada 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edilen Thammanat'ın, ayrıca kamu yönetimi alanındaki doktorasını da hileli şekilde kazandığı kaydedildi.

Thammanat ise tüm suçlamaları reddetti.

Öte yandan, Bakan Yardımcısı Narumon Pinyosinwat da görevden alındı. Tayland medyası, Narumon'un da geçen hafta Prayuth'a karşı yapılan komplo girişimine karıştığını aktardı.

Prayuth hükümeti güvenoyu almıştı

Başbakan Prayuth'un hükümeti 4 Eylül'de parlamentodan yeniden güvenoyu almıştı.

Prayuth ve kabinedeki 5 bakanla ilgili oylamaya, 482 sandalyeli parlamentoda 472 milletvekili katılmıştı.

Oylamada, 208'e karşı 264 ile güvenoyu verilmişti.

Hükümete güvensizlik önergesinin kabulü için 242 oy gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Serdar Ortaç Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Mert Müldür Çağdaş Atan Lionel Messi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Tayland'da Başbakan Prayuth iki kabine üyesini görevden aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:53:34. #1.16#

title