Son dakika haber: Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı
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Son dakika haber: Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı

Son dakika habere göre Tayland'da Kraliyet Donanması'na ait askeri iniş takımlarının arızalanması nedeni ile burun üstü acil iniş yaptı.

Son dakika haber: Tayland'da askeri uçak burun üstü acil iniş yaptı
13.08.2020 23:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:05

Tayland'da Kraliyet Donanması'na ait askeri iniş takımlarının arızalanması nedeni ile burun üstü acil iniş yaptı.

Tayland'da Kraliyet Donanması'na ait Fokker F-27 tipi deniz devriye uçağı iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeni ile burun üstü acil iniş yaptı. Pilotların becerisi sayesinde felaketin eşiğinden dönüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Donanma Sözcüsü Genel Direktör Yardımcısı Prachachat Sirisawat yaptığı açıklamada, uçağın ön tekerleğinde arıza meydana geldiğini ve açılmadığını aktardı. Sirisawat, uçakta 2 pilot ve 12 personelin bulunduğunu ifade ederken, pilotların Narathiwat'te bulunan ticari havaalanına burun üstü acil iniş yaptıklarını belirtti. Genel Direktör Yardımcısı, Narathiwat'ın bir pisti olması nedeniyle acil inişin ardından havaalanının geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldığını, Thai Smile Airways'e ait A320 modeli yolcu uçağının Songkhla vilayetindeki Hat Yai Havaalanı'na yönlendirildiğini dile getirdi.

Tayland Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise, pilotlar hakkında herkesin hayatını kurtarmaları ve devlet malını korumaları nedeni ile övgü ile söz edildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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