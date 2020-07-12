Son dakika haber... Tayini çıkan Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz için program Son dakika kültür sanat haberine göre Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, tayini çıkan Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz için program düzenledi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, tayini çıkan Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz için program düzenledi.

Millet Bahçesi Sosyal Tesisindeki yemekte konuşan Kaymakam Tekin Dündar, devlet görevlilerin ülkenin her yerinde millete hizmet sunmak için çaba gösterdiğini belirterek, "Allah ne kadar nasip ettiyse burada hizmet ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz ise, yaklaşık iki yıl ilçede görev yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonrada sizler içinde fahri bir Midyatlı olaraktan üzerimize düşen adli veya bir vatandaşlık görevi anlamında ne düşerse yapmaya niyet ettik. Buradaki çalışma ekibinden gayet memnunduk, gayet güzel bir çalışma ekibi var. Midyat bir şans olarak görüyorum. Sayın kaymakamımızın güzle tecrübeleri var. İnşallah Midyat hak ettiği yerlere bir an önce tez zamanda kavuşur."

Belediye Başkanı Veysi Şahin de görev Akkiraz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA