Son dakika haber... TAVUKLARIN BAHÇEYE GİRME TARTIŞMASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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Son dakika haber... TAVUKLARIN BAHÇEYE GİRME TARTIŞMASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İZMİT'te, Oğuzhan İpek (25), tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartıştığı komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, Oğuzhan İpek (25), tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartıştığı komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan İpek, komşularıyla beslediği tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan İpek, bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Oğuzhan İpek'i hastaneye götürdü. İpek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haber... TAVUKLARIN BAHÇEYE GİRME TARTIŞMASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... TAVUKLARIN BAHÇEYE GİRME TARTIŞMASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haber... TAVUKLARIN BAHÇEYE GİRME TARTIŞMASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

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