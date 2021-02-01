Son dakika haber | Tavuk çiftliğindeki yangın hasara neden oldu
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Son dakika haber | Tavuk çiftliğindeki yangın hasara neden oldu

01.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:37

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İbrikdere Mahallesi'nde Hayrettin Kara'ya ait iki katlı tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çiftliği saran yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İş yeri çalışanları da çalışmalar sırasında çiftlikteki civcivleri kurtarmaya çalıştı.

Yangında çiftlik kullanılamaz hale geldi, çok sayıda civciv telef oldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek çiftlik sahibine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kara, gazetecilere, çiftliğe dün getirdikleri 56 bin civcivin büyük kısmının yangında telef olduğunu söyledi.

Son dakika haber | Tavuk çiftliğindeki yangın hasara neden oldu
Son dakika haber | Tavuk çiftliğindeki yangın hasara neden oldu
Son dakika haber | Tavuk çiftliğindeki yangın hasara neden oldu
Son dakika haber | Tavuk çiftliğindeki yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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